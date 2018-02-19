В одном из магазинов Будапешта продавали карты, на которых Крым и часть юга Украины не были обозначены украинской территорией. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook.

"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи", - сообщила посол.

Кроме того, дипломат направила письма венгерским официальным органам и издателю карты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Отметим, что на карте также другим цветом обозначен юг Украины - часть Херсонской и Одесской областей.

Дипломат обратилась с просьбой проинформировать посольство Украины в Венгрии о подобных случаях, "чтобы оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины".