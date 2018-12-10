В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В столице Норвегии 10 декабря состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Два месяца назад, в октябре, Нобелевский комитет присудил награду врачу из Демократической республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Нади Мурад.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Церемония состоядась в здании мэрии Осло. Нобелевская премия мира - единственная, которая вручается за пределами Швеции, где заседает Нобелевский комитет.

Нади Мурад в августе 2014 году попала в рабство к боевикам Исламского государства. После неудачной попытки побега ее пытали. Женщину несколько раз продавали в рабство. Мурад смогла убежать в ноябре 2014 года, после чего она уехала в Германию и занялась правозащитной деятельностью.

Денис Муквеге прежде всего известен как основатель госпиталя, который специализировался на помощи женщинам, ставшим жертвами изнасилований во время конфликта в ДР Конго. Во время Второй конголезской войны он оказал помощь тысячам женщин.

В прошлом году премию мира дали коалиции за запрет ядерного оружия, а в 2016-м ее обладателем стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который привел к окончанию полувековой гражданской войны.

Эта премия вручается с 1901 года. Средний возраст лауреата премии мира - 61 год. Самым молодым лауреатом стала Малала Юсуфзай: в 2014-м ей было 17 лет, старейшим - 87-летний Джозеф Ротблат (1995 год).

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини были номинированы на премию мира в 1939 и 1935 годах соответственно, а индийский борец с насилием Махатма Ганди так ее и не получил, хотя номинировался 12 раз. По материалам ЛІГАБізнесІнформ