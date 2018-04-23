В РФ после аномального снегопада сугробы высотой 30 см

После аномального снегопада в Кировской области РФ возникли сугробы, высота которых составляет почти 30 см.

Сильный снегопад начался поздно вечером 21 апреля и до сих пор продолжается, хотя его интенсивность существенно снизилась. По данным на первую половину дня понедельника, выпало 53 мм осадков - это почти 156% месячной нормы, сообщается в паблике "Любительская метеорология в Кирове".

"23 апреля высота снежного покрова составила 29 см. До начала снегопада снежного покрова в городе уже не было", - говорится в сообщении.

С начала апреля в Кировской области выпало уже 60 мм осадков, или 176% месячной нормы.

"Абсолютный месячный рекорд по осадкам был установлен в 1970 году, и он составляет 83 мм. По расчетам, в Кирове до конца месяца может выпасть еще 20-30 мм осадков. Побьем ли мы и этот самый главный рекорд месяца по осадкам - покажет время", - говорится в сообщении.