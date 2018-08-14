В России с 15 августа могут подняться цены на авиабилеты и турсервисы из-за девальвации рубля

Стоимость авиабилетов в России уже завтра, 15 августа, может вырасти на 5-7% из-за девальвации рубля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на туристические сервисы.

Эксперты связывают подорожание с корректировкой спецкурса IATA, который используется для определения рублевого эквивалента цен билетов иностранных авиакомпаний и российских перевозчиков, летающих за рубеж. IATA устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта раз в неделю с учетом официального курса ЦБ РФ действует со среды.

До вечера вторника, 14 августа, курс IATA составляет 63,5 рубля за доллар и 73,5 рубля за евро. С учетом падения российской национальной валюты, с 15 августа курс IATA составит примерно 68,5 рубля за доллар и 78 рубля за евро.

Кроме того, из-за ослабления рубля на рынке авиабилетов возник ажиотаж. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы в России выросли на 31% по сравнению с показателями недельной давности.

Напомним, 13 августа продолжилось падение курса рубля на Московской бирже. С первых минут торгов доллар продавали 68,6 рубля (максимальная цена с 2016 года), евро - за 78 рублей.