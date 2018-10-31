В России заявили, что здоровье Сенцова после голодовки приходит в норму

Здоровье украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы, якобы практически пришло в норму после длительной голодовки. Кроме того, за последние три недели Сенцов набрал около 10 килограмм веса. Так утверждает замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) Валерий Максименко.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного О.Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - заявил Максименко.

По его словам, Олег Сенцов за прошлые три недели набрал около 10 кг. Он якобы почти вернулся к своему первоначальному весу.

"Он принимает обычную пищу, с учетом ранее данных рекомендаций врачей- специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - добавил Максименко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме 14 мая. Он потребовал, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

5 октября во ФСИН РФ заявили о прекращении Сенцовым голодовки. Вскоре адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что Сенцов намерен выходить из голодовки с 6 октября. Он пояснил, что состояние здоровья узника критическое, и тюремные медики угрожают ввести его в кому для искусственного кормления.

Как рассказала сестра Сенцова, режиссер вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Из-за того, что Сенцов длительный период не принимал пищу, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы.

Сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо- Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес украинцу обвинительный приговор - 20 лет колонии строгого режима. По материалам: Интерфакс, Зеркало недели. Украина