В Швеции сожжено десятки автомобилей

На юго-западе Швеции в ночь на вторник, 14 августа, люди в масках подожгли десятки автомобилей, сообщает Deutsche Welle.

"Десятки автомобилей оказались охвачены огнем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции", - говорится в сообщении.

Инциденты произошли в городах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.

По предварительным данным, в Гетеборге сгорели по меньшей мере 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети. Пока что нет сообщений о проведенных полицией задержаниях, также нет информации о пострадавших людях.

В сети микроблогов Twitter стали появляться видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между припаркованными автомобилями, а также как горят автомобили.