В США монету к саммиту Трампа и Путина выпустили с тремя ошибками

В США выпустили сувенирную монету по случаю саммита президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки

Монету предлагают заказать на сайте сувенирной продукции Белого дома.

На одной стороне монеты изображены лидеры государств на фоне флагов, на другой - кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходили переговоры, и надписи на русском языке с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинский саммит").



Напомним, Дональд Трамп назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки одной из своих лучших встреч в жизни. По материалам Еспресо TV