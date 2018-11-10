В США правозащитники подали в суд на Трампа

Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием отменить указ о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

"Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут отвергнуть четкие требования наших законов, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде", - заявил в пятницу союз правозащитников в твиттере.

BREAKING: We just filed a lawsuit to challenge the president's new asylum ban.

Neither the president nor his cabinet can override the clear commands of our law, but that's exactly what they're trying to do. We'll see him in court. - ACLU (@ACLU) 9 ноября 2018 г.

9 ноября президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, в связи с ситуацией у южной границы США и временными чрезвычайными мерами американских властей в сфере миграции. По материалам "Вести"