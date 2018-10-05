В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.

Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Дж.Демерс.

"Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве", - добавил Дж.Демерс.

В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.

Сотрудники ГРУ, которым Минюст США предъявил обвинения, собирали в Европе, США, Канаде данные о спорте, ОЗХО, об американской компании, управляющей АЭС, заявил Дж.Демерс.

По его словам, сотрудники ГРУ "собирали данные о физических лицах и организациях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе". Дж.Демерс отметил, что целью атак были "данные о здоровье спортсменов из антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах".

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил он.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Участники брифинга отметили, что, в частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

Согласно информации Минюста США, "все люди, которых обвиняют в совершении кибератак, являются гражданами России: 41-летний Алексей Моренец, 37-летний Евгений Серебряков, 32-летний Иван Ермаков, 30-летний Артем Малышев, 27-летний Дмитрий Бадин, которые были закреплены за подразделением 26165, а также другие сотрудники ГРУ - 46-летний Олег Сотников, 46-летний Алексей Минин".

Согласно версии обвинения, И.Ермаков, А.Малышев и Д.Бадин вместе с сообщниками, чьи личности пока не установлены, используя вымышленные имена, через прокси-серверы искали жертв, рассылали фишинговые электронные письма, а также создавали, применяли и отслеживали вредоносные программы.

По данным Минюста США, иногда им не удавалось осуществлять кибератаки удаленно, тогда команды сотрудников ГРУ с необходимым оборудованием отправлялись к физическому местонахождению целей. Находясь в непосредственной близости от объекта атаки, сотрудники спецслужб при помощи специального оборудования и сообщников, работавших удаленно из России, взламывали компьютерные сети через соединения Wi-Fi. "После успешных хакерских операций группы передавали доступ сообщникам в России для дальнейшего использования", - сообщает Минюст США.

В Минюсте США полагают, что начиная с 2015 года, после того, как начался ряд резонансных расследований, в результате которых Россию обвинили в обходе системы антидопингового контроля, лица, против которых Минюст выдвинул обвинения, начали проводить кибератаки на системы, используемые антидопинговыми организациями и связанными с ними должностными лицами. Американская сторона утверждает, что в результате обвиняемым удалось украсть личные данные ряда спортсменов, в том числе, их медицинские данные.

Затем, утверждает Минюст, обвиняемые через соцсети и другими способами публиковали украденную информацию, "во многих случаях таким образом, что она неточно отражала изначальные данные". Публикации проводились от лица хакерской группировки Fancy Bears.

"Каждому ответчику предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в заговоре с целью мошенничества посредством использования компьютеров и по одному пункту обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств общения и отмывания денежных средства", - говорится в пресс-релизе. Максимально предусмотренное наказание за первое преступление составляет тюремное заключение на пять лет, второе - 20 лет.

Помимо этого, в отношении А.Моренца, Е.Серебрякова, И.Ермакова, А.Малышева и Д.Бадина выдвинуты обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Трое из них - И.Ермаков, А.Малышев и Д.Бадин - обвиняются властями округа Колумбия в заговоре с целью получения доступа к компьютерам американских физических и юридических лиц, связанных с президентскими выборами в 2016 году.