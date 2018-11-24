В США создают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ

Американские военно-морские силы начали разработку маломощных ядерных боеголовок в ответ на российские разработки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Института ВМС США.

Согласно ему, каждый род американских войск должен обладать определенным гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течение часа. Поэтому ВМС США разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.

Как отметил вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф, программе ВМС по стратегическим системам предоставлено финансирование для разработки и размещения небольшого количества маломощных боеголовок "76-2", которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

Как сообщалось, ранее США заявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США Дональд Трамп утверждает, что условия этого договора нарушаются Россией.

После этого американская власть заявила, что будет наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы оказать давление на Россию и Китай. По материалам 112.ua