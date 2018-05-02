Великобритания обязала раскрыть бенефициаров компаний с Британских Виргинских и Каймановых островов до 2020г

Палата общин парламента Великобритании во вторник приняла поправку к законопроекту о санкциях, которая аналогична "акту Магнитского" и направлена против нарушителей прав человека, сообщают британские СМИ.

Данная поправка, в частности, подразумевает раскрытие до 2020 года информации о тех лицах, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.

СМИ отмечают, что законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов.

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал последние действия британского парламента.

"Сегодня важный момент в парламенте, поскольку поправка "Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру", - написал Б.Джонсон в "Твиттере".

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.