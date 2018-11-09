Великобритания ведет переговоры с ЕС о новых санкциях против российского ГРУ

Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times, который ссылается на дипломатические источники.

Как сообщается, Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии.

"Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - отмечает издание.

Список фигурантов санкционного списка, как ожидается, будет опубликован в следующим месяце.

Он, по информации издания, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, - Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки Мишкин и Чепига.

Напомним, представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер заявил, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.

Также сообщалось, что Госдепартамент США готовит новые санкции против России, поскольку не может убедиться в том, что Россия придерживается международного законодательства о химическом оружии после отравления в Солсбери (Великобритания). По материалам РБК-Україна