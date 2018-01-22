Верховный суд Испании отказал прокуратуре в выдаче евроордера на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена ответил отказом на запрос прокуратуры Испании повторно выдать ордер на арест бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщила в понедельник газета El Pais.

Прокуратура Испании потребовала выдать ордер на арест К.Пучдемона ранее в понедельник, когда он прибыл из Брюсселя в Копенгаген, где принимает участие в дебатах.

В первый раз прокуратура Испании потребовала выдать европейский ордер на арест отстраненного от власти каталонского лидера в начале ноября после того, как К.Пучдемон бежал из Испании в Бельгию. Однако позже испанские судебные власти отозвали ордер.

Испанское правосудие преследует К.Пучдемона и четверых его соратников по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств после проведения референдума о независимости Каталонии. В Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее в понедельник спикер парламента Каталонии предложил кандидатуру К.Пучдемона на должность главы женералитата автономии.