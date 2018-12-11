Власти Египта запретили продажу желтых жилетов

Власти Египта запретили ритейлерам продавать желтые светоотражающие жилеты, сообщает сегодня, 11 декабря, агентство AP. Точно такие жилеты стали символом массовых протестов и погромов, которые происходят во Франции уже больше месяца. Официальных разъяснений со стороны властей по этому поводу не последовало. Однако эксперты напоминают о предстоящей годовщине беспорядков 2011 года, которые завершились отстранением от власти президента Хосни Мубарака, правившего страной с 1981 года.

По информации агентства, ритейлерам была разослана инструкция о полном запрете на розничную продажу таких жилетов. Оптовые же закупки будут строго контролироваться и станут доступны только проверенным компаниям после получения соответствующего разрешения у полиции. Шесть продавцов подтвердили агентству, что больше не продают светоотражающие жилеты. «Кажется, они не хотят, чтобы кто-то начал действовать так, как во Франции. Полицейские пришли несколько дней назад и сказали прекратить продавать жилеты. На вопрос “Почему?” они заявили, что действуют по инструкции»,— рассказал один из продавцов.По материалам Коммерсант.