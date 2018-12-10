Во Франции объявлено чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Такое заявление он сделал во время обращения к нации.

Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией. По его словам, он искренне хотел изменить ситуацию в стране.

"Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество. Я думаю нам нужно пойти на неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь", - отметил Макрон.

Французский лидер добавил, что с начала 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на 100 евро. Помимо этого, не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы. Также в конце года будет учреждена специальная премия, не облагаемая налогами. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

"Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию", - заключил Макрон. По материалам "Главное".