Волкер: Страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля.

Об этом заявил Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Голос Америки.

"Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы к России", - заявил Курт Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

"Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", - добавляет спецпредставитель США.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок (войны 2008 года - ред.), который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", - говорит Волкер. По его убеждению, Запад должен изменить этот урок для Москвы.

"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать этого делать". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт", - заявляет Уокер.