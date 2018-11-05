Вселенский патриарх посоветовал РПЦ признать автокефалию Единой поместной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей посоветовал Русской православной церкви признать автокефалию Единой помеcтной церкви Украины, добавив, что пока РПЦ заявляет о расколе, Константинопольский патриархат говорит о любви, передает Protothema.

"Москва ради точности должна признать, что украинский народ неправомерно находился в их юрисдикции на протяжении нескольких веков... Этих людей почти пятьдесят миллионов и они имеют право на свою духовную независимость, автокефалию", - сказал Варфоломей.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви. На Фанаре заявили о том, что процесс предоставления Томоса будет продолжаться.

Патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет сообщил о том, что украинские православные иерархи проведут Собор, на котором будет принято решение о создании единой поместной православной церкви. В Соборе примут участие представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также часть епископов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Именно патриарху объединенной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит Томос, сообщил президент Петр Порошенко. 12 октября УПЦ КП опубликовала адресованное иерархам приглашение к участию в объединительном Соборе.