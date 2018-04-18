Введение новых санкций против России остается в повестке дня Соединенных Штатов Америки. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, передает пресс-служба ведомства. В частности, Нойерт подчеркнула, что в США на данный момент рассматривается вопрос введения дополнительных санкций против России. "Около 10 или 11 дней назад мы объявили о санкциях против российских олигархов. Хотела бы подчеркнуть, что в списке были две компании российских олигархов, которые участвовали в продаже оборудования и материалов в Сирию, включая некоторые компоненты для системы С-400 (зенитный ракетный комплекс, - ред.)… Санкции не убраны со стола. Я хочу прояснить это. На данный момент нам просто еще нечего объявлять", - заявила Ноейрт. Напомним, ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп приостановил введение дополнительных санкций против России. По данным источников, это произошло после того, как Трамп выразил недовольство распространением информации о подготовке новых санкций.

