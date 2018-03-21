Взрыв в Кабуле: террорист-смертник подорвал около 26 человек

Сегодня, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни в Кабуле (Афганистан). Об этом сообщает агентство Reuters. Согласно информации местных властей в результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранение.

Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз, знаменующего начало персидского нового года. Насрат Рахими, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел, заявил, что террорист взорвал себя возле храма Карт-е-Сакхи, которая неоднократно подвергался нападениям ранее. Последний взрыв, поразивший Кабул, подчеркнул угрозу для города от воинственных атак, несмотря на обещания правительства по ужесточению безопасности после нападения в январе, в результате которого погибло около 100 человек. Взрыв в среду, последний в серии, поразившей цели шиитов в Кабуле, произошел, когда люди уходили от святыни, недалеко от главного университета города. Навруз, древнее персидское празднование начала весны, широко отмечается в Афганистане, но также сталкивается с оппозицией со стороны некоторых фундаменталистских мусульман, которые говорят, что это не исламский праздник

