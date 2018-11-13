Япония и Канада не признают "выборы" на оккупированном Донбассе

Япония и Канада не признают псевдовыборы, проведенные Россией 11 ноября на оккупированной части Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Посольства Японии в Украине в Facebook и в заявлении на сайте правительства Канады.

"Правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины. Так называемые "выборы", которые были проведены 11 ноября в "ДНР" и "НР", не регулируются Минскими договоренностям, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти "выборы" действительными", - подчеркивается в сообщении.

"Полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также законодательством Украины", - заявили японские дипломаты.

"Канада присоединяется к европейским союзникам и Соединенным Штатам в безоговорочном неодобрении незаконных и противоправных выборов, состоявшихся 11 ноября на оккупированной Россией части востока Украины", - говорится в заявлении.

"Эти "выборы" являются попыткой узаконить правление назначенных Москвой российских марионеток. При отсутствии признанной правовой основы и какого- либо международного мониторинга, заслуживающего доверия, международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении.

Канада продолжает неукоснительно поддерживать Украину, говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав народных республик" и "депутатов народных советов".

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины является нарушением Минских договоренностей.