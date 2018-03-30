Юлия Скрипаль начала есть и пить - Sky News

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую отравили с отцом в Солсбери (Великобритания), начала самостоятельно есть и пить в больнице. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на медиков. Согласно информации телеканала, Юлия Скрипаль "начала есть и пить в больнице". Власти надеются, что скоро она сможет дать показания об обстоятельствах, предшествовавших отравлению. Напомним, ранее сообщалось, что дочь Скрипаля Юлия быстро поправляется и больше не находится в критическом состоянии. Врачи сообщили, что только двое человек остаются в больницах после отравление, пострадавший полицейский уже выписан из больницы. При этом Сергей Скрипаль находится все еще в критическом состоянии.

