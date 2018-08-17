"За укрепление дружественных отношений и сотрудничества": Лукашенко наградил Кадырова орденом "Дружбы народов"

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом "Дружбы народов" главу Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом передает Радио Свобода.

По официальному заявлению, Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества" между Беларусью и Чечней. Белорусский орден Дружбы народов - высшая государственная награда для иностранных граждан.

В конце июня Чечню с визитом посетил Виктор Лукашенко - сын президента Беларуси и его помощник по национальной безопасности.