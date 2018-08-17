"За укрепление дружественных отношений и сотрудничества": Лукашенко наградил Кадырова орденом "Дружбы народов"
2018-08-17 08:45
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом "Дружбы народов" главу Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом передает Радио Свобода.
По официальному заявлению, Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества" между Беларусью и Чечней. Белорусский орден Дружбы народов - высшая государственная награда для иностранных граждан.
В конце июня Чечню с визитом посетил Виктор Лукашенко - сын президента Беларуси и его помощник по национальной безопасности.