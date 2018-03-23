Захват заложников во Франции: полиция застрелила террориста

Во Франции полиция застрелила сторонника "ИГ", который захватил заложников в супермаркете и требовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже

Об этом сообщает First Post.

Французская полиция застрелила террориста, захватившего заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции. Один из правоохоранителей получил ранение в результате операции по ликвидации террориста.

Ранее сообщалось, что террорист обнародовал требования для освобождения заложников.

"Террорист из Требу требует освобождения Салаха Абдеслама, последнего, кто остался в живых после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени", - сообщают журналисты.

Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".

Впоследствии стало известно, что сторонник "Исламского государства" убил двух и ранил трех человек.