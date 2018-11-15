Заместительницу Болтона уволили после конфликта с супругой Трампа

Заместительница советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона Мира Рикардел покинет свой пост, сообщает 15 ноября Reuters со ссылкой на заявление спикера администрации американского президента Дональда Трампа Сару Сандерс.

По информации издания, Рикардел уйдет с должности из-за конфликта с женой президента Дональда Трампа Меланьей.

В заявлении Сандерс отмечается, что Рикардел продолжит работу в администрации президента. При этом не уточняется, о какой должности идет речь.

Меланья Трамп заявляла, что Рикардел "не заслуживает чести работать на Дональда Трампа". Источник издания в администрации отметил, что конфликт между Рикардел и супругой главы Белого дома возник из-за расходов на поездку первой леди США в Африку в октябре.

Рикардел заняла должность в Белом доме по приглашению Джона Болтона, до этого она работала в министерстве торговли США.