Замглавы ФБР МакКейб ушел в отставку

Как известно, ранее МакКейб подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа, который в своем Twitter обвинил его в предвзятости. По данным источников, вплоть до отставки МакКейб останется в отпуске. Издание отмечает, что официального сообщения о его уходе с поста пока не было. Ранее стало известно, что поводом для критики МакКейба со стороны демократов стало то, что ФБР не предъявило официальных обвинений Хиллари Клинтон в связи с расследованием того, как бывший госсекретарь использовала личную почту для передачи служебной информации. В связи с этим республиканцы в Конгрессе США обвинили МакКейба в предвзятости. Критику в адрес МакКейба высказал и лично Трамп в своем Twitter в декабре 2017 года. Напомним, в конце декабря Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что заместитель директора ФБР Эндрю МаКкейб планирует уйти в отставку в течение нескольких месяцев. Ранее МакКейб был вызван на допрос и отвечал на вопросы трех комитетов конгресса США. По результатам беседы республиканцы заявили, что не были удовлетворены его ответами, демократы назвали позицию оппонентов травлей.

