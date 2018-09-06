Землетрясение в Японии: количество погибших возросло до 8

В четверг, 6 сентября, в Японии после землетрясения магнитудой 6,7 на острове Хоккайдо погибли по меньшей мере 8 человек и около 40 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на местные сми.

Как отмечает издание, из-за землетрясения произошло схождение оползней в трех районах острова, а также обрушения нескольких домов. Повреждены дороги.

Также землетрясение стало причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари". Кроме этого, без света остается около 3 миллионов домов из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций на острове.

Ранее сообщалось, что в Японии после мощного землетрясения на острове Хоккайдо произошло 23 повторных подземных толчка магнитудой до 5,5 баллов. В результате происшествия один человек погиб, пострадали 110, а 20 человек числится пропавшими без вести.