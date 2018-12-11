Журнал Time назвал Человека года 2018
Журнал Time назвал Человеком года убитого Джамаля Хашогджи и других пострадавших от преследований в 2018 году журналистов.
Человеком года по версии журнала Time стал убитый саудовский журналист Джамаль Хашогджи.
Кроме того, издание отмечает, что это звание касается всех журналистов, которые стали жертвами преследований в 2018 году.
Это не первая коллективная номинация в истории рубрики. В прошлом году Человеком года назвали всех тех, кто сумел рассказать о сексуальных домогательствах. В 2016 году звание получил президент США Дональд Трамп.
Журнал Time уже у 92 раз проводит рубрику посвященную человеку, который оказал сильное влияние на мир.
The Guardians-Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo-are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj
- TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что Министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи. По материалам ICTV Факти