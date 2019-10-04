Адвокат Трампа обнародовал переписку с Волкером и Ермаком

Переписка Джулиани как доказательство об отсутствии давления на Украину

4 октября адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал переписку с бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает "Слово и дело".

По мнению адвоката, эта переписка является доказательством того, что никакого давления на Украину по поводу деятельности сына бывшего вице- президента Джо Байдена со стороны США не было.

"Это демонстрирует, что я немедленно пошел навстречу им. Они едва ли пытались контролировать меня за то, что я якобы мешал им выполнять их задачи. На самом деле я, скорее, содействовал им", - написал в своем Twitter Джулиани.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Демократической партии и американским СМИ не удастся извратить смысл переписки, в которой также фигурирует помощник украинского президента Андрей Ермак.

"Волкера не следовало превращать в козла отпущения. Здесь изложено послание второго эмиссара Госдепартамента, который в курсе ситуации и, как и Курт, просит меня сделать это. Они [Волкер и второй представитель Госдепартамента] не совершали ничего неверного", - отметил Джулиани.

Среди скриншотов можно увидеть сообщение, в котором идет речь о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским и планах встречи адвоката Трампа с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом в Нью-Йорке или Вашингтоне.

Напомним, Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку после обнародования рассекреченной жалобы сотрудника американской разведки по поводу разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Согласно сообщению инсайдера, Трамп давил на Зеленского по поводу бывшего вице- президента США Джо Байдена, требуя расследования против компании Burisma, которой управлял его сын.

Ранее "Хвиля" сообщала, что Волкер, который якобы устроил встречу Джулиани и Ермака, пообещал выступить перед тремя комитетами Палаты представителей и прояснить ситуацию с расследованием о возможном давлении Трампа на Зеленского.