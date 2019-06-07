Австрия может выдать Фирташа США в первую неделю июля - СМИ

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля, если Верховный суд республики признает действительным вердикт Высшего земельного суда Вены об экстрадиции.

Об этом сообщила американская телекомпаний NBC со ссылкой на письмо адвоката предпринимателя Дэна Уэбба, передает УНН.

По данным телекомпании, Уэбб сообщил федеральный суд Чикаго (штат Иллинойс) о том, что Фирташа могут выдать американским властям через 7-10 дней после заседания Верховного суда Австрии, намеченного на 25 июня. Экстрадиция произойдет, если Верховный суд признает действительным выдачу украинского бизнесмена Соединенным Штатам.

"Хотя невозможно прогнозировать это бесспорно, австрийские адвокаты Фирташа считают, что Фирташ в нынешних обстоятельствах может быть экстрадирован уже в первую неделю июля", - приводит телекомпания выдержку из письма Уэбба.

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Как объясняет NBC, адвокат просит суд Чикаго отклонить обвинения, касающиеся подозрений о криминальных деяниях бизнесмена. Он, согласно публикации, с 2014 года обвиняется в США в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерна Boeing.