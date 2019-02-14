Башар Асад та Марін Ле Пен приїдуть в окупований Крим на Ялтинський міжнародний економічний форум

Президент Сирії Башар Асад та лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен приїдуть в окупований Крим на Ялтинський міжнародний економічний форум. Про це заявив у четвер журналістам співголова оргкомітету форуму Андрєй Назаров, повідомляють Патріоти України.

"Почесними делегаціями п'ятого форуму стали французька делегація, яку очолюватиме Марін Ле Пен, і Сирійська Арабська Республіка, яка буде представлена Башаром Асадом. Сергій Аксьонов зробив йому запрошення, коли ми там були, і отримали підтвердження про його візит", - сказав Назаров. Ялтинський міжнародний економічний форум пройде в окупованому Криму з 17 по 20 квітня. Нагадаємо, з 17 по 20 квітня пройде Ялтинський міжнародний економічний форум в окупованому Криму.