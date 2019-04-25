Байден объявил об участии в президентской гонке в США

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил, что будет добиваться выдвижения в кандидаты в президенты от Демократической партии в 2020 году, чтобы стать следующим после Дональда Трампа американским президентом. Об этом он сообщил в обнародованном в четверг видеоролике, передает УНН.

"Основные ценности этой нации ... наше положение в мире ... наша демократия ... все, что сделало Америку - Америкой - поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сопроводил он такими словами обнародованное в Twitter видео.

"... если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он навсегда и в корне изменит характер этой нации - кто мы, - и я не могу стоять в стороне и наблюдать за этим", - отметил Байден в видеообращении.

Согласно результатам общенационального опроса в США, проведенного 5-6 апреля газетой The Hill среди 660 избирателей-демократов, Байден пользуется поддержкой 28% участников опроса, а сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который уже объявил об участии в кампании 2020 года, поддерживают 20%. На третьем месте по популярности - бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк (8%). Степень погрешности результатов опроса составляет 4%.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, сами выборы президента США состоятся 3 ноября.