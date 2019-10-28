Байден прокомментировал причастность своего сына к компании Burisma

дин из потенциальных соперников президента США Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден, комментируя причастность своего сына Хантера к украинской газовой компании Burisma, заявил, что никогда не обсуждал бизнес со своими детьми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

На вопрос, почему он не сказал своему сыну избегать роли в украинской газовой компании Burisma, опасаясь, что это может показаться ненадлежащим, Байден сказал: "Он уже был в совете (компании - ред.). И он взрослый человек. И оказывается, что он не сделал ничего плохого", как и было расследовано.

Байден добавил, что никогда не обсуждал бизнес со своими детьми. "Они знают, где я должен выполнять свою работу, и это все, и они должны сами принимать решения", - сказал он в интервью программе 60 Minutes.

Напомним, сын Джо Байдена Хантер заявил, что он и его отец не совершали правонарушений в ведении бизнеса, в том числе в Украине, но признал, что допустил ошибку в неспособности предсказать политические последствия своих дел для карьеры его отца.

Как сообщал УНН, июльский разговор президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном расследование в отношении обоих Байденов вызвал острую критику в США, конгрессмены- демократы начали подготовку к импичменту Трампа.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в том, что он препятствует расследованию относительно украинской компании, связанной с Хантером Байденом.