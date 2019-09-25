Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (фото whitehouse.gov)
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в июле, из-за секретности которого ранее возникла дискуссия.
Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора в июле, чтобы получить политическую выгоду.
Со своей стороны министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что знает детали разговора между лидерами и не видит в нем никакого давления со стороны президента США.