Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (фото whitehouse.gov)

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в июле, из-за секретности которого ранее возникла дискуссия.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора в июле, чтобы получить политическую выгоду.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что знает детали разговора между лидерами и не видит в нем никакого давления со стороны президента США.

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