Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании

Бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона избрали председателем Консервативной партии и новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, новый лидер тори был выбран в результате голосования, в котором приняли участие примерно 160 тыс. членов партии.

Отмечается, что Джонсон изначально считался безоговорочным фаворитом, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве.

Он заменит на посту премьер-министра Терезу Мэй, которая, согласно принятой процедуре, в среду подаст королеве прошение об отставке.

В борьбе за пост главы партии первоочередное внимание уделялось отношению кандидатов к Brexit.

Напомним, о своем намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии Тереза Мэй заявила еще 24 мая. Тогда же она назвала точную дату сложении своих полномочий – 7 июня.

В конце марта Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра в обмен на принятие парламентом соглашения о Brexit. 6 июня Мэй приняла участие в последнем мероприятии как премьер-министр. По материалам УНН.