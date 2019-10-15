Британия "замораживает" продажу оружия Турции

Правительство Великобритании прекращает продажу оружия Турции из-за военной операции в Сирии.

Об этом сообщил британский министр МИД Доминик Рааб, передает Sky News.

"Правительство Великобритании очень ответственно относится к контролю за экспортом оружия, и мы будем очень внимательно и непрерывно осуществлять наблюдение за экспортом оружия в Турцию. Именно поэтому, больше не будут выдаваться разрешения на экспорт в Турцию товаров, которые могут быть использованы в военной операции в Сирии", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп и Совет ЕС по иностранным делам призвали Турцию остановить одностороннюю военную операцию, которую Анкара начала в Сирии, и вывести войска из этой страны. Читайте также: Гражданскому населению в Сирии нужна защита - генсек Совета Европы

Как сообщал Укринформ, Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести только к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

В связи с военной операцией Турции в Сирии, в частности, правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре. По материалам Укринформ.