Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог добиться назначения досрочных выборов в парламент, которые он угрожал провести в случае отсрочки Brexit.

Об этом сообщает CNN.

За внеочередные всеобщие выборы проголосовали 293 депутата Палаты общин, 46 высказались против. Но Джонсону нужна была поддержка как минимум двух третей депутатов (по крайней мере 434).

Отныне работа британского парламента приостановлена до 14 октября. За несколько часов до завершения его работы королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit.

Ранее британские парламентарии приняли закон, запрещающий "жесткий" развод с ЕС. Закон обязывает главу правительства просить Брюссель перенести дату Brexit с 31 октября этого года по 31 января следующего. Борис Джонсон - сторонник выхода любой ценой, даже без соглашения, нанесет Британии колоссальные экономические убытки. Впрочем, накануне он потерял большинство в парламенте