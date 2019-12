Бывший премьер Швеции считает уголовные дела против Порошенко политическим преследованием

"Это Украина в худшем виде!" - откликнулся на новое дело против Порошенко экс-премьер-министр Швеции

Бильдт считает это политическим преследованием

Влиятельный шведский политик, бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт прокомментировал в Twitter кампанию по возбуждению уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

При этом он сослался на публикацию в Громадське, которое сообщило о том, что против Порошенко возбуждено очередное уголовное дело, инциированное Портновым. Количество заявление бывшего замглавы администрации президента времен Януковича неуклонно приближается ко второму десятку.

"Это Украина в самом худшем виде. Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор!" - написал эмоциональный твит Карл Бильдт.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx- Carl Bildt (@carlbildt) December 10, 2019

Рекция экс-премьера Швеции, как ранее Дональда Туска, хорошо иллюстрирует реакцию европейских политиков на дела против пятого президента Украины и их отношение к этому.

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило регистрации уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году. Заявление в ГБР подал Андрей Портнов. По версии заявителя, Порошенко якобы "действовал в интересах Российской Федерации", поскольку в переговорах участвовали подконтрольные Кремлю главари террористических группировок "Л- ДНР". Таким образом пятый президент Украины "привязал восстановление территориальной целостности Украины к моменту, когда на это появится воля РФ".

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Адвокат Порошенко отмечал, что его клиент проходит как свидетель в двух делах, в остальных - у него нет процессуального статуса.

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену. По материалам ZN.UA