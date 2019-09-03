Дело МН17: Нидерланды просят не отдавать ценного свидетеля россиянам
Прокуратура Нидерландов призывает Украину не отдавать Владимира Цемаха России.
По словам председателя Международной следственной группы Фреда Вестербеке боевик является ключевым свидетелем по делу уничтожения Boeing MH17, сообщает NRC Handelsblad.
В статье отметили, что боевик является препятствием для обмена украинских политзаключенных на российских преступников.
Он направил соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру Украины.
В Украине прокомментировали заявление, сказали, что Цемах подозреваемый по делу в участии в НВФ, а не в падении самолета.
Добавили, что из-за этого Украина сама может решать выдавать его или нет.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с их копиями уголовных дел. За преступления будут судить заочно. По материалам Gazeta.ua