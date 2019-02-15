Депутат в Словении украл сэндвич и сразу ушел в отставку

Депутат парламента Словении ушел в отставку после того, как украл из магазина в Любляне сэндвич, передает BBC. По словам Дария Крайчича, сотрудники его игнорировали, по этому он решил проверить безопасность магазина, выйдя с сэндвичем на улицу.

Местным СМИ Крайчич пожаловался, что с ним "обращаются как с воздухом". При этом в магазине кражу сэндвича не заметили. Однако лидер правящей в Словении партии Marjan Sarec List (LMS) Бран Голубович настоял на том, чтобы Крайчич вернулся, и заплатил за товар.

Депутат извинился и сказал, что сожалеет о своем "социальном эксперименте". Депутат сам рассказал об инциденте своим коллегам во время заседания комитета сельского хозяйства. Коллеги сначала посмеялись над историей Крайчича, однако на следующий день Голубович осудил действия депутата, и назвал их "неприемлемыми".

"Он взял на себя ответственность за это и ушел в отставку по собственному желанию в соответствии с высокими этическими стандартами LMS", - заявил Голубович прессе.

Дария Крайчича избрали в парламент в сентябре 2018 года, когда левоцентристская партия премьер-министра Марьяна Сареца, выступавшая в левом фланге, стала старшим партнером в правящей коалиции.

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