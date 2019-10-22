Для Трампа Украина была врагом, а не союзником - The New York Times

Президент США Дональд Трамп дал четко понять, каковы его взгляды на Украину. Его убеждения указывают на масштабы влияния на отношение к Украине со стороны давних и не подтвержденных теорий заговора, которые распространялись в интернете и в некоторых консервативных СМИ.

Согласно утверждениям людей, знакомых с данным расследования Палаты представителей по поводу импичмента, президента США Дональда Трампа, он считает Восточноевропейского союзника, то есть Украину, а не Россию, ответственным за вмешательство в выборы 2016 года, расследованием которого занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Взгляды американского президента опровергнуты разведывательными службами США, противоречат внешней политике страны, а также отвергаются многими соратниками Трампа в Республиканской партии, сообщает New York Times.

Трамп снова назвал процедуру импичмента "охотой на ведьм", настаивая, что он ничего не нарушил во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но показания в деле об импичменте, которые продолжаются уже пятую неделю, указывают на то, что кое-кто в администрации считал проблемой взгляды Трампа на Украину. Некоторые свидетели вспоминали встречу в Белом доме, которая состоялась в мае и во время которой группа американских чиновников, вернувшись с инаугурации Зеленского, давала брифинг президенту США. Американский посол в ЕС Гордан Сондленд, специальный посол Курт Волкер и другие свидетели говорили, что Трамп с подозрением относился к Украине, несмотря на хорошо закрепленную американскую поддержку развития демократии в этой стране.

Несколько свидетелей говорили, что Трамп был уверен в намерениях Украины уничтожить его президентство. "Президент Трамп был скептическим", - говорил Сондленд, в соответствии с его письменными ремарками. По его словам, он лишь позже понял, что лидер США связывая своего личного адвоката Руди Джулиани с украинской стороной добивался расследования относительно выборов в 2016 году, а также против Джо Байдена. "Для всех нас было очевидно, что ключ к изменению точки зрения Трампа на Украину - это Джулиани", - сказал посол США. Издание напоминает, что демократы в нижней палате Конгресса запустили процедуру импичмента после того, как информатор подал жалобу относительно телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле. Этот разговор лидеров США и Украины состоялся на следующий день после того, как Мюллер дал показания Конгрессу относительно двухлетнего расследования о связи избирательной команды Трампа с Россией. "Наша страна натерпелась, и Украина хорошо знает об этом", - говорил американский лидер во время разговора с Зеленским. "Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло во всей этой ситуации относительно Украины, о которой говорят в CrowdStrike. Сервер, они говорят, что он в Украине", - добавил Трамп.

В этом эпизоде он повторял теорию заговора, которую распространял Джулиани. Согласно ей, фирма CrowdStrike, которую наняла Демократическая партия для проведения расследования относительно хакерских атак на ее серверы электронной почты в 2016 году, была связана с Украиной. CrowdStrike обнаружила в июле 2016-го, что российские агенты взломали сеть партии и похитили электронные письма, которые были потом опубликованы на сайте WikiLeaks.

Выводы компании были подтверждены следователями ФБР и помогли Мюллеру выдвинуть обвинения против 12 россиян из российской военной разведки. Но теория заговора утверждает о том, что кибератака на системы Демократической партии была подстроена, чтобы подставить Россию. А сам сервер был фиктивным и содержал ложные данные. Даже союзники из Республиканской партии пытались уговорить Трампа отказаться от таких безосновательных утверждений. "Я никогда не был поклонником CrowdStrike, то есть всей этой истории о сервере", - сказал республиканец из Палаты представителей Марк Мидоус прошлой неделе.

Мидоус, которому Трамп доверяет, убежден, что Украина могла сыграть какую- то роль в американских выборах. Но, по его мнению, поиски фальшивого почтового сервера надуманы. "Я бы не делал ставку на то, чтобы отправлять своего частного адвоката искать какой-то сервер в другой стране", - сказал конгрессмен. Другие республиканцы также пытались убедить Трампа, что Украина ни при чем.

Бывший советник по внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Джулиани сделал Трампу "медвежью услугу", рассказывая фальшивые истории. По материалам ZN.UA