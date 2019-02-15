Двох українських спостерігачів депортували з Казахстану

Вночі, 15 лютого, Людмила Волошин та Валерій Явтушенко полетіли до Києва.

Двох затриманих у Казахстані українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людин депортували з країни у п'ятницю, 15 лютого.

Про це повідомила медіаексперт з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна, передає "Громадське".

Вночі, 15 лютого, Людмила Волошин та Валерій Явтушенко полетіли до Києва.

"Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація", - зазначила Земляна.

ІМІ повідормив, що Волошина перебувала в Казахстані з Міжнародною моніторинговою місією. Її затримали в Астані у готелі "Комфорт". Жінка встигла подзвонити, але розмову перервали.

Ще одного українського спостерігача Валерія Явтушенка з його адвокатом Толгеном Шаіковим затримали в Астані дорогою в українське консульство.

Представники місії пов'язують затримання Волошиної зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їй про те, що на нього тиснуть через вирок, "який був незручний для влади Казахстану".

Нагадаємо, що у четвер, 14 лютого, у Казахстані затримали Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка - українських правозахисників, які були спостерігачами місії Італійської федерації з прав людини.

Раніше "Вголос" писав, що Росія наполягає на присутності своїх спостерігачів під час українських виборів.