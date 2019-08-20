Джонсон попросил ЕС пересмотреть соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Бориса Джонсона к Туску, обнародованном в понедельник.

"Бекстоп" - механизм, целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Против него выступает большая часть британских депутатов, которые опасаются, что он отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства.