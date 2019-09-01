Ердоган: Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не збирається залишати Північноатлантичний альянс.
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah, інформує Укрінформ.
"Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників",- сказав турецький президент. Читайте також: Туреччина може закупити російські Су-57 замість американських F-35
Раніше, купівля Туреччиною російської системи ППО С-400 викликала невдоволення США і НАТО. Так, Вашингтон у відповідь на закупівлю російських систем відмовив Анкарі постачання американських винищувачів F-35 і неодноразово говорив про можливість введення санкцій.