Эрдоган объявил о планах новой военной операции против курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести уже третью по счету военную операцию на территории северной Сирии, которая контролируется курдами.

Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган отметил, что новая цель Турции - это запад реки Евфрат. Президент Турции известил Россию и США, чьи военные присутствуют в Сирии, о запланированной операции.

"Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", - заявил Эрдоган.

Напомним, что в прошлом году президент Турции заявил о военной операции на западе от Евфрата и в Манбиджи против террористических групп сирийских кудрей, которые угрожали Турции. Однако после разговора с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган решил отложить начало операции, ведь Трамп заявил о намерении вывести войска из Сирии.

Первая военная операция против сирийских кудрей под названием "Щит Евфрата" Турция осуществила в 2016-м году, вторая, "Оливковая ветвь", в 2018 году.