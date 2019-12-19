ЕС продлил санкции против России на полгода

Европейский Союз утвердил продление санкций против России до 31 июля 2020 года.

Решение о продлении санкций против России до июля 2020 года принял Совет Европейского Союза.

Санкции ЕС направлены против отдельных секторов российской экономики - финансового, энергетического и оборонного.

Кроме того, для пяти крупных российских государственных компаний ограничивается доступ к финансовым рынкам ЕС. Также Евросоюз запрещает торговлю вооружением и товарами двойного назначения с Россией.

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Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о новых санкциях против России за ее агрессию против Украины.

По материалам ICTV Факти