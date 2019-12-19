ЕС продлил санкции против России на полгода
Европейский Союз утвердил продление санкций против России до 31 июля 2020 года.
Решение о продлении санкций против России до июля 2020 года принял Совет Европейского Союза.
Санкции ЕС направлены против отдельных секторов российской экономики - финансового, энергетического и оборонного.
Кроме того, для пяти крупных российских государственных компаний ограничивается доступ к финансовым рынкам ЕС. Также Евросоюз запрещает торговлю вооружением и товарами двойного назначения с Россией.
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Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о новых санкциях против России за ее агрессию против Украины.
По материалам ICTV Факти