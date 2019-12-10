ФБР: Украина не вмешивалась в американские выборы 2016 года

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что у бюро нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй. При этом он назвал угрозой для президентских выборов в США 2020 года Россию. "Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - считает директор ФБР.

В ноябре сенатор-республиканец Джон Кеннеди отказался от сделанных им ранее заявлений о том, что никто не может быть уверенным в том, что только Россия попыталась вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Сенатор заявил, что он неправильно понял вопрос и что не видит никаких доказательств украинского вмешательства.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани посещал в Киев, где планировал встретиться с украинскими высокопоставленными чиновниками. Юрист президента собирает доказательства для защиты Трампа в процедуре импичмента, в частности Джулиани ищет подтверждения возможного украинского вмешательства в выборы 2016 года.

На слушаниях в Конгрессе бывший директор по делам Европы и России Совета национальной безопасности США Фиона Хилл опровергла вмешательство Украины в американские выборы. По материаламhttps://thebabel.net