Финляндия осудила запуск поездов по Крымскому мосту

Дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины

Финляндия осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Финляндии в Twitter.

Финские дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

При этом они распространили заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Крымскому мосту.

Finland's support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Отметим, в понедельник, 23 декабря, Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.