Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко.

"Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19.

Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на иск Украины, в котором Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. В июне 2019 года Международный суд ООН начал слушания дела.

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Ранее Организация объединенных наций обнародовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерриша о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Текст доклада опубликован на сайте организации.