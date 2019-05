Герцогиня Сассекская Меган родила первенца.

Об этом сообщает ВВС.

Пока неизвестно, как назвали своего первенца принц и его жена.

Просмотреть это сообщение в Instagram

We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses' son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for shared their excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.

Сообщение, распространен The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган решили сохранить в тайне подробности о появлении на свет их первого ребенка, рождение которого ожидалось в конце апреля.

Как писал Express, среди букмекеров самым вероятным для девочки считались имена Грейс и Диана, а для мальчика - Артур.

Потомок герцога и герцогини Сассекских не будет иметь титула принца или принцессы. Мальчик станет графом Дамбартоном. Наградить титулом принца или принцессы своих внуков может только королева Елизавета II. Такое исключение она сделала для детей старшего брата принца Гарри - Уильяма и его жены Кейт. Ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет восьмой внучкой королевы Елизаветы II, а также седьмой в очереди претендентов на британский престол