Госдеп объяснил замену посла в Украине

Государственный департамент подтвердил, что посол США Мари Йованович завершает работу в Украине, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, "подтверждена дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в нашей стране. По материалам Контракты.ua